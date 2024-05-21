تحرير 121 محضرا مخالفا خلال حملات تموينية وتفتيشية بمراكز المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وجميع الجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 121 محضرا مخالفا، منها 76 محضرا لمخابز بلدية حيث تنوعت المخالفات ما بين: " نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ توقف عن الإنتاج -اختراق ماكينة مخبز -عدم وجود سجلات ـ عدم وجود شهادة صحية".

كما تمكنت مديرية التموين من تحرير 45 محضرا تموينيا منها تنوعت بين: "عدم إعلان عن أسعار ـ بيع أزيد من الاسعار المقررة ـ سلع منتهية صلاحية ـ سلع مجهولة المصدر ـ عدم وجود شهادات صحية".