الصحة العالمية تدعو إسرائيل لرفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات لغزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قوله إن الطريق الرئيسي لنقل المساعدات الطبية الطارئة من مصر إلى القطاع أغلق.

وأضاف جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «في الوقت الذي يواجه فيه سكان غزة المجاعة، ندعو إسرائيل إلى رفع الحصار والسماح بمرور المساعدات».

وتابع: «بدون تدفق المزيد من المساعدات إلى غزة، لا يمكننا الحفاظ على دعمنا للمستشفيات لإنقاذ الأرواح».

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض الحصار على قطاع غزة، مع تعمُّد عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وجاءت العملية العسكرية التي بدأتها إسرائيل في مدينة رفح، لتفاقم من الأعباء، لا سيما بعد فرض سيطرتها على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.