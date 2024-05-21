بدء مراسم تشییع الرئيس الإيراني ومرافقيه في تبریز

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بدأت مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومرافقيهما في مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية، بحضور شعبي مهيب، بحسب ما أوردته وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.

وتجمع المواطنون في ساحة شهداء تبريز لتوديع الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، بالإضافة إلى محافظ آذربيجان الشرقية، مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز، آیة الله آل هاشم، وغيرهم من المسؤولين.

وذكرت "تسنيم"، أن مراسم وداع الشهيد آية الله إبراهيم رئيسي وشهداء الخدمة السبعة، ستقام حتى مصلى مدينة تبريز ومن هناك سيتم نقلهم إلى مشهد.

وفي مراسم تشييع شهداء الخدمة بحضور عدد كبير من المواطنين والشخصيات المدنية والعسكرية، تحدث محمد جواد علي أكبري رئيس مجلس أئمة الجمعة في البلاد، وأحمد وحيدي وزير الداخلية.

وذكرت "تسنيم" أن مراسم التشييع بدأت في الساعة 0930 صباحا، لكن حضور الناس كان كبيرا لدرجة أنه لم يعد هناك مكان والحشد كبير للغاية.

وبعد مراسم التشييع سيتم دفن جثمان إمام جمعة تبريز المحبوب في تبريز بعد غد الخميس.