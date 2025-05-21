رئيس جامعة بنها يبحث مع مسئولي الإدارة الهندسية أعمال الإحلال والتطوير بمختلف الكليات والوحدات

بحث أعمال الإحلال والتطوير بمختلف الكليات والوحدات في جامعة بنها

عقد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اجتماعا مع مسئولي الإدارة الهندسية بالجامعة؛ لمناقشة ومتابعة المشروعات الهندسية المدرجة بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، ومحمد دياب أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ومدير عام الإدارة الهندسية، ومسئولي الإدارة الهندسية بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن الاجتماع تناول مناقشة الأعمال الجارية والمدرجة بالخطة، وأعمال الإحلال والتطوير والصيانة بمختلف كليات ووحدات الجامعة، فضلًا عن بحث خطط التوسع في البنية التحتية للجامعة، وتأمين بيئة تعليمية أفضل للطلاب، مشيرًا إلى أن الإدارة الهندسية مسئولة عن تخطيط وتنفيذ المشاريع الهندسية في الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة بنها، حرصه على متابعة مؤشرات الأداء داخل الإدارة الهندسية، مشددًا على أن تكون سريعة ومنجزة وملتزمة بالبرنامج الزمني للمشروعات، وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة مع مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية.

وأشار إلى أن هذه المشاريع في البنية التحتية للجامعة تعكس استثمارًا في مستقبل الجامعة، وتساعد في جذب المزيد من الطلاب والباحثين، وتعزيز مكانة الجامعة في المجتمع، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الإدارة العليا والإدارة الهندسية، مما يضمن تنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية.