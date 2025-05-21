وزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان يتفقون على حماية السلام الإقليمي

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اتفق وزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان، على حماية السلام الإقليمي في اجتماع غير رسمي في بكين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن وزير الخارجية الصيني وانج يي قال إن الدول الثلاثة اتفقت على تعزيز الثقة السياسية.

وأضاف أن الصين ترحب باستعداد أفغانستان وباكستان تعزيز العلاقات، موضحا أن الصين ستستمر في تقديم المساعدة لتحسين العلاقات بينهما.

وأوضح أن الصين تعارض جميع أشكال الارهاب وتتعاون لتطبيق القانون.

واتفقت الدول الثلاثة على عقد اجتماع رسمي لوزراء الخارجية في كابول في أقرب وقت ممكن.