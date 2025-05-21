النيابة تطلب تحريات إصابة 6 أشخاص باختناق إثر تفحم شقة في الإسكندرية

طلبت نيابة سيدي جابر في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تقارير الحماية المدنية والأدلة الجنائية وتحريات المباحث والتقارير الطبية وأقوال شهود العيان، حول إصابة 6 أشخاص، إثر نشوب حريق بمحتويات شقة سكنية، بالعقار رقم 41 كائن في شارع مصطفى كامل، وأتت النيران على كامل محتوياتها.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية إخطارًا من إدارتي الحماية المدنية وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، وغرفة عمليات حي شرق، حول نشوب حريق بشقة سكنية في الطابق السابع من عقار مكون من 11 طابقًا، ما تسبب في تفحمها، وإصابة 6 أشخاص باختناقات، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، لإسعافهم، دون وقوع ضحايا.

وبانتقال الشرطة رفقة سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى المنطقة المجاورة، وجرى قطع المرافق "الغاز، الكهرباء"، وفرض سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

وأرجعت المعاينة والفحص الأولي أسباب نشوب الحريق إلى حدوث ماسٍ كهربائي في الدائرة الكهربائية، ما أدى إلى اشتعال النيران، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.