محكمة بوليفية تمنع الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس من المشاركة في انتخابات الرئاسة

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أوقفت المحكمة الانتخابية العليا في بوليفيا مشاركة الرئيس السابق إيفو موراليس في الانتخابات الرئاسية المقررة في أغسطس المقبل.

وذكرت المحكمة أن موراليس، الذي حكم البلاد من 2006 حتى 2019، لم يُسجل بشكل لائق كمرشح حيث خسر حزبه تسجيله.

وكانت المحكمة الدستورية في البلاد قضت سابقا بأن الرؤساء محدودون بفترتين كحد أقصى، مما يمنع موراليس فعليا من الترشح مرة أخرى.

كما رفضت المحكمة تسجيل رئيس مجلس الشيوخ أندرونيكو رودريجيز لأسباب فنية في الوقت الحالي. وكان رودريجيز / 36 عاما/ قد أعلن مؤخرا عن ترشحه ويعتبر من اليسار السياسي.

وقرر الرئيس لويس آرسي الأسبوع الماضي عدم الترشح مرة أخرى.

ويترشح وزير الداخلية السابق إدواردو ديل كاستيلو عن حزب الحركة من أجل الاشتراكية الحاكم.

أما المرشحون المعارضون فهم الرئيس الأسبق خورخي كيروجا ورجل الأعمال صامويل دوريا ميدينا.

وتمر بوليفيا حاليا بأزمة اقتصادية حادة تتميز بنقص العملات الأجنبية، ونقص في الوقود، وتصاعد السخط الشعبي.



ومن المقرر إجراء الانتخابات في بوليفيا في 17 أغسطس.