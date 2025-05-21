الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 50 مليون يورو لغزة والضفة الغربية

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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 50 مليون يورو (7. 56 مليون دولار) لغزة والضفة الغربية ضمن حزمة مساعدات أكبر للمنطقة.

وقالت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات حجة لحبيب، إن الأموال التي سيتم توفيرها لمنظمات المساعدات في المنطقة، تهدف للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة وتخفيف معاناة الفلسطينيين.

وأضافت: " ولكن لا يمكن أن تصل المساعدات للذين يحتاجونها بدون دخول آمن وبدون عوائق للعاملين في مجال الإغاثة الانسانية. يجب ضمان ذلك".

وبذلك يبلغ إجمالي المساعدات الإنسانية المخصصة لغزة والضفة الغربية خلال العام الجاري 170 مليون يورو.

وقالت المفوضية، إنها ستقدم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 20 مليون يورو لسوريا لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والرعاية الصحية، ليبلغ الإجمالي هذا العام 5. 202 مليون يورو.

وقالت لحبيب: "في سوريا، نحن نعزز التمويل لمنطقة شمال شرق البلاد، حيث يحتاج المواطنون بشدة الرعاية الصحية والحماية، ونحن نقوم بذلك بحيادية وبدون أي تمييز".

وسيجري تخصيص 13 مليون يورو إضافية للبنان.