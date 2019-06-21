إيران: الطائرة الأمريكية المسيرة أقلعت من الإمارات بتقنية التخفي

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر حسابه على موقع تويتر أن الطائرة الأمريكية المسيرة أقلعت بعد منتصف ليل أمس من الإمارات باستخدام تقنية التخفي، وانتهكت المجال الجوي الإيراني، وتم استهدافها قرب جبل مبارك مبينا إحداثيات موقع استهداف الطائرة.

وأضاف: "استعدنا أجزاء من الطائرة الأمريكية المسيرة في مياهنا الإقليمية حيث تم إسقاطها".

من جهتها،نشرت القيادة المركزية الأمريكية شريط فيديو يبين قصف الطائرة المسيرة، ولا يبين أكثر من سحابة دخان ونقطة صغيرة تسقط إلى الأرض فيما يبدو، بينما نشر ظريف رسما يبين مسار الطائرة المسيرة.

ويبلغ المجال الجوي لدولة ما وفقا لبيانات الأمم المتحدة مساحة تمتد أبعد من امتداد اليابسة لهذه الدولة ومياهها السيادية بمقدار 12 ميلا بحريا، أي ما يعادل 2ر22 كيلومترا أمام سواحلها.

وتبين الإحداثيات التي نشرها ظريف عن الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران اليوم حوالي 15 كيلومترا فقط لأقرب نقطة على السواحل الإيرانية، إلا أن خريطة للبنتاجون تبين أن موضع قصف الطائرة أبعد مما أعلنه ظريف عن السواحل الإيرانية.