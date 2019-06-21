مصر تتفوق بشكل كاسح على زيمبابوي في إحصائيات الشوط الأول

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شهد لقاء المنتخب الوطني ومنتخب زيمبابوي في افتتتاح كأس الأمم الإفريقية سيطرة واضحة للفراعنة على مجريات الشوط الأول من اللقاء.

ونجح محمود حسن تريزيجيه في التقدم للفراعنة بقذيفة أطلاقها من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 41.

واستحوذ الفراعنة على الكرة بنسبة وصلت لـ57% مقابل 43% لمنتخب المحاربين، بينما بلغت محاولات المنتخب الوطني 10 محاولات، و4 محاولات فقط لمنتخب زيمبابوي.

وسدد لاعبو الفراعنة 5 تصويبات على مرمى المنتخب الزيمبابوي، فيما قام لاعبو منتخب المحاربين بهجمتين على مرمى محمد الشناوي.

وحصل المنتخب الوطني على 4 ركلات زاوية و6 مخالفات، في مقابل ركنيتين و5 مخالفات لمنتخب زيمبابوي.

و يلعب منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019 ضمن المجموعة الأولي التي تضم كل من زيمبابوي و جمهورية الكونغو الديمقراطية و أوغندا.