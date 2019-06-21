الموريتانيون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد

يتوجه أكثر من مليون ونصف مليون ناخب موريتاني غدا السبت، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز وذلك من بين ستة مرشحين .

ويتنافس في هذه الانتخابات محمد ولد الغزواني المدعوم من أحزاب الأغلبية الرئاسية، وسيد محمد ولد بو بكر المدعوم من حزب تواصل الإسلامي المعارض، والناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد أعبيد، ومحمد ولد مولود مرشح تحالف قوى التغيير المعارض، وكان حاميدو بابا مرشح " العيش المشترك" ومحمد الأمين المرتجي الوافي، وهو إداري شاب بوزارة المالية .

وجدد الرئيس الموريتاني مساندته ودعوته للتصويت لمرشح حزبه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ووزير دفاعه السابق محمد ولد الغزواني، وحذر من أن عدم فوزه قد يدخل البلاد في دوامة من عدم الاستقرار ومن الفساد والنهب وانعدام فرص استمرار مسيرة التنمية والبناء والاستقرار.