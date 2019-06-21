نائب محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس الجمعية الوطنية التنزانية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس بالديوان العام، وفد الجمعية الوطنية التنزانية برئاسة جوب ندوجاي رئيس الجمعية، وذلك في إطار زيارة الوفد لمصر في الفترة من ١٩ إلى ٢٤ يونيو الجاري، تدعيمًا للعلاقات المصرية التنزانية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين علي كافة الأصعدة.

وخلال اللقاء؛ نقل نائب المحافظ تحية الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، للوفد وترحيبه الكبير به على أرض الإسكندرية ورغبته في تدعيم وتقوية العلاقات بين الجانبين. كما أعرب نائب المحافظ عن سعادته باهتمام الوفد التنزاني بالحضارة المصرية، موضحًا أن العلاقات المصرية التنزانية ممتدة عبر التاريخ ويتضح ذلك من خلال الزيارات المتبادلة بين المسئولين من كلا الجانبين.

وأوضح أن الإسكندرية مدينة الثقافة والحضارة فهي تضم العديد من المعالم التاريخية مثل مكتبة الإسكندرية منارة العلم، وأستاد الإسكندرية الدولي الذي يستضيف بعض مبارايات كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩، فضلًا عن العديد من المزارات السياحية التاريخية مثل قلعة قايتباي والمسرح الروماني، و العديد من المتاحف مثل المتحف القومي ومتحف المجوهرات وغيرها من الأماكن التاريخية والأثرية.

من جانبه؛ قدم جوب ندوجاي رئيس الوفد الشكر إلي نائب المحافظ على حفاوة الاستقبال، لافتًا إلى حرصه على زيارة محافظة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر لما لها من مكانة تاريخية وحضارية وثقافية.

ووجه الشكر إلي الحكومة المصرية والشعب المصري علي المشروعات التي تقام في تنزانيا من الجانب المصري. كما أعرب عن سعادته بمشاركة منتخب تنزانيا بعد غياب ٤٠ سنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضفيها مصر.