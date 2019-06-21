عمرو دياب يشيد بحفل افتتاح الكان «العالمي»

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أشاد المطرب عمرو دياب بحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية (مصر2019) الذي أقيم على ستاد القاهرة مساء اليوم الجمعة.

وقال عمرو دياب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "مبروك لمصر افتتاح عالمي رائع ومبهر يليق باسم مصر".

ونال الحفل الافتتاحي على إعجاب الكثير من الصحف المحلية والعاليمة، وحصل على ثناء الشخصيات العامة والجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتقدم المنتخب الوطني بهدف دون رد حتى الآن، أحرزه محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 41 من تصويبة قوية سكنت شباك منتخب المحاربين.

وينافس المنتخب الوطني مع منتخبات زيمبابوي والكونجو الديموقراطية وأوغندا، في المجموعة الأولى.