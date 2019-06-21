الدنمارك: صدور أول حكم بالسجن في اشتباكات سببها سياسي مناهض للإسلام

صدر اليوم الجمعة أول حكم بالسجن يتعلق باشتباكات بين متظاهرين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن قبل شهرين والتي فجرها السياسي المناهض للإسلام راسموس بالودان.

وقالت الشرطة الدنمركية إن شابا / 18 عاما/ حكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر لاعتدائه على السلطات والتسبب في اضطراب النظام العام بشكل خطير. كما تم تحذيره وفقا للقانون الدنماركي بشأن الأجانب.

وبدأت الاشتباكات خلال مظاهرة مناهضة للإسلام في منطقة نوريبرو في كوبنهاجن، دعا إليها بالودان الذي قام من بين أعمال أخرى بحرق نسخ من القرآن في عمل استفزازي.

وخلال مظاهرة 14 نيسان/ أبريل، قالت الشرطة إنه تعرض لاعتداء من قبل المتظاهرين الآخرين المناهضين له.

وكانت الأيام العديدة التالية على ذلك مشحونة بالاضطرابات، بما في ذلك إشعال النار في السيارات وصناديق القمامة، واندلاع مصادمات مع الشرطة وحدوث اعتقالات.