رئيس البنك المركزي الألماني يحذر من العملات الرقمية الجديدة

حذر رئيس البنك المركزي الألماني اليوم الجمعة من أن العملات الرقمية الجديدة والتي تبدو أقل قابلية للتقلبات، تنطوي أيضا على مخاطر، مضيفا أنه حتى ما تسمى "العملات المستقرة" يمكن أن تمثل خطوة بالنسبة للمستهلكين.

كان "ينس فايدمان" رئيس البنك المركزي الألماني يشير إلى العملة الرقمية الجديدة "ليبرا" التي تعتزم شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية العملاقة "فيسبوك" إطلاقها لتصبح وسيلة دفع لكل الأغراض.

وقال المصرفي الألماني في مدينة "إيلتفيل" غرب ألمانيا "السؤال الأول الذي يثور هو كيف سيتم ضمان قيمة العملات المستقرة"، مشيرا إلى أنه بمجرد استخدام هذه العملات على نطاق واسع، فسيكون النموذج الاقتصادي للبنوك التقليدية عرضة للانهيار، وهو ما يمكن أن يؤثر على تعاملاتها وعملياتها في الأسواق المالية.

كانت "فيسبوك" قد ذكرت أنها تستهدف جعل العملة الرقمية الجديدة "ليبرا" عملة تداول على نطاق عالمي.

وتم إطلاق اسم العملات المستقرة على هذه العملات على أساس أن قيمتها ستكون مرتبطة بعملة أو أكثر من العملات التقليدية مثل الدولار أو اليورو، على عكس العملات الرقمية الأخرى مثل "بتكوين".

وذكرت "فيسبوك" أنها تستهدف من عملتها الجديدة منع التقلبات العنيفة في قيمة العملات الرقمية كما حدث في السنوات الأخيرة، وهو ما يجعل استخدامها كوسيلة دفع أشد صعوبة إن لم يكن مستحيلا.