الكرملين يصف الاحتجاجات في جورجيا ضد الوفد الروسي بـ«الاستفزاز»

أعرب المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، عن قلق بلاده من الاحتجاجات التي اندلعت في جورجيا ضد وفد برلماني روسي ، واصفا هذه الاحتجاجات بـ"الاستفزاز المناهض لروسيا".

وقال بيسكوف ، في تصريح صحفي اليوم الجمعة: " مثل هذه المظاهر من إرهاب الروس تثير قلقنا الشديد، لأنه لا ينبغي لنا أن ننسى أن جورجيا بلد يزوره بانتظام عدد كبير من السياح من روسيا".

وأضاف بيسكوف: "كل ما حدث في جورجيا بالأمس ليس أكثر من إرهاب استفزازي لروسيا ، ولا يمكن إلا أن يسبب قلقنا الشديد من وجود مظاهر عدوانية ضد المواطنين الروس"، مشيرا إلى أن بلاده تدين بشدة هذا الأمر.

وكانت الاحتجاجات في تبليسي قد اندلعت أمس الخميس ضد مشاركة وفد روسي في الدورة العامة للجمعية البرلمانية الأرثوذكسية، التي عقدت في مبنى البرلمان الجورجي في تبليسي، حيث جلس رئيس الوفد الروسي سيرجي جافريلوف على مقعد رئيس البرلمان، ما أثار احتجاج المعارضة الجورجية.