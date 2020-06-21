قيرغيزستان تسجل 170 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية قيرغيزستان، اليوم الأحد، تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلاد إلى 3151 حالة.

وقال مركز الاستجابة لفيروس كورونا في بيان (نقلته وكالة أنباء "آكي برس" القرغيزية) - إنه في تم اليوم تم تسجيل اجمالي 170 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل الجمهورية، منها 56 حالة في العاصمة بيشكيك، و 19 حالة في منطقة جلال اباد.

ولم يُشر المركز حتى الآن إلى تسجيل أي حالات وفاة مرتبطة بالفيروس داخل الدولة التي تقع في آسيا الوسطى.