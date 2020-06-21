 قيرغيزستان تسجل 170 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
الأحد 21 يونيو 2020 9:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

قيرغيزستان تسجل 170 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الأحد 21 يونيو 2020 - 9:25 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2020 - 9:25 ص

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية قيرغيزستان، اليوم الأحد، تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلاد إلى 3151 حالة.

وقال مركز الاستجابة لفيروس كورونا في بيان (نقلته وكالة أنباء "آكي برس" القرغيزية) - إنه في تم اليوم تم تسجيل اجمالي 170 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل الجمهورية، منها 56 حالة في العاصمة بيشكيك، و 19 حالة في منطقة جلال اباد.

ولم يُشر المركز حتى الآن إلى تسجيل أي حالات وفاة مرتبطة بالفيروس داخل الدولة التي تقع في آسيا الوسطى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك