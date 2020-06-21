 محافظ بورسعيد يتفقد عددا من لجان الثانوية العامة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية - بوابة الشروق
الأحد 21 يونيو 2020 11:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

محافظ بورسعيد يتفقد عددا من لجان الثانوية العامة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

محسن عشري
نشر في: الأحد 21 يونيو 2020 - 11:20 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2020 - 11:20 ص

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، والثانوية العسكرية في أولى أيام امتحانات العامة، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منعًا لانتشار الفيروس كورونا.

وخلال جولته، لاحظ اللواء عادل الغضبان، تواجد عدد من أولياء أمور طلاب الثانوي العام خارج اللجان، فناشد محافظ بورسعيد جميع أولياء أمور طلاب الثانوي العام بعدم التوجه مع الطلاب للجان خلال امتحانات الثانوي العام، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب والجميع، ومنعًا لانتشار العدوى، نتيجة التزاحم والتكدس.

وأكد أن المحافظة أجرت احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء امتحانات الثانوي العام في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها الدولة لأول مرة.

وشدد على أنه بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة ببورسعيد تم اتخاذ جميع إجراءات التعقيم والتطهير بجميع لجان الثانوى العام، وكذلك تنسيق إجراءات قياس درجات الحرارة للطلاب مع التأكيد على أن الطالب الذى تزيد درجة حرارته عن 38 يؤجل امتحانه للدور الثانى بنفس امتيازات أداء الامتحان في الدور الأول.

ولفت لضرورة تكثيف تعاون الجميع حتى يتم الانتهاء من امتحانات الثانوي العام بسلام وأمان لجميع الطلاب، موضحًا متابعته المستمرة في هذا الشأن.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك