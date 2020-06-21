محافظة الأقصر: لم نتلق أي شكاوى في امتحانات العربي بالثانوية العامة

أعلن محسن الشامى مدير إدارة الأزمات والكوارث ومسئول غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الأقصر أنه تم إنهاء أعمال اليوم الأول من امتحانات اللغة العربية في دورها الأول للعام الدراسى 2019 /2020 لطلاب الثانوية العامة بدون رصد أي شكاوى أو بلاغات بالغش.

وأشار إلى التواصل المستمر مع غرف عمليات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية على مدار الساعة لضمان التدخل السريع فى حالة رصد اى مشكلة قد تعوق سير أعمال الامتحانات.

وأوضح الشامى أن عدد اللجان المعدة لاجراء الطلاب امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى الحالى بلغ 25 لجنة أدى بها 5766 طالبا امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية اليوم بنسبة حضور 96.3 % من اجمالى عدد الطلاب المستحقين دخول الامتحانات هذا العام والذى بلغ 5986 من إجمالي 7004 طالب مقيد بالثانوية العامة هذا العام.

وأضاف الشامى أن غرفة العمليات تلقت تقريرا من مديرية التربية والتعليم بقبول اعتذار 3 ملاحظين بمدرسة الشهيد خيرى الثانوية بادارة الطود التعليمية نظرا لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد وفقا للمستندات الرسمية.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة لسير أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/ 2020.