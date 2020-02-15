 كلوب يفضل بقاء صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام إيفرتون - بوابة الشروق
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كلوب يفضل بقاء صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام إيفرتون

علاء العزب
نشر في: الأحد 21 يونيو 2020 - 7:01 م | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2020 - 7:07 م

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وفضل الألماني يورجن كلوب بقاء صلاح على مقاعد البدلاء، بعد الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق مؤخرًا في التدريبات.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 82 نقطة بفارق 22 عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي، فيما يحتل إيفرتون المركز 13 برصيد 37 نقطة.

وجاء تشكيل الريدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان ديك- جويل ماتيب- جيمس ميلنر.

خط الوسط: جوردان هيندرسون- فابينيو- نابي كيتا.

خط الهجوم: مينامينو- روبرتو فيرمينو- ساديو ماني.


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