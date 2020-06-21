الرئيس العراقي يؤكد ضرورة تعاون الجميع لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، إنه يجب التعاون والتنسيق بين الأهالي والقوات الأمنية من الجيش والبيشمركة والحشد لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره.



وأكد الرئيس العراقي - خلال لقائه وفداً يمثل الكرد الكاكائيين - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - أهمية تعزيز التكاتف والتآزر بين جميع مكونات الشعب العراقي بما يسهم في تحقيق السلم الأهلي ويرسخ الأمن والاستقرار في البلاد، مشدداً على وجوب التعاون والتنسيق بين الأهالي والقوات الأمنية من الجيش والبيشمركة والحشد لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره.



وشدد على أن القوات الأمنية مطالبة بتوفير الأمن والحماية لكل مكونات الشعب العراقي، وأن تعمل على منع تكرار الاعتداءات الإرهابية التي تطال المواطنين وخاصة الكرد الكاكائيين، مشيداً بالتضحيات التي قدمها أبناء هذا المكون في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي ودفاعهم عن مدنهم وقراهم.



بدورهم، استعرض أعضاء الوفد المشاكل والتحديات التي يواجهونها، وحرصهم على تعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الأواصر المجتمعية التي تربط جميع المكونات.