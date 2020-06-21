كازاخستان تسجل 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في كازاخستان، اليوم الأحد، تسجيل 446 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلاد إلى 17,225 حالة.

وذكرت الوزارة -في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني- أن من بين الحالات الجديدة، تم تسجيل 66 حالة في منطقة آلماتي، و53 حالة في العاصمة نور سلطان.

أما عن حالات الوفاة، أوضحت الوزارة أنها زادت بمقدار 5 حالات جديدة خلال 24 ساعة، لتبلغ حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس داخل الدولة التي تقع في آسيا الوسطى إلى 118 حالة.