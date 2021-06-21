سفير روسيا في واشنطن: دبلوماسيونا في الولايات المتحدة مُستعدون لإصلاح العلاقات بين البلدين

قال أناتولي أنتونوف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة اليوم الأحد إن الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة مُستعدون لإصلاح العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - النسخة الإنجليزية - عن السفير قوله إنه سيبدأ في جدولة المشاورات مع الدبلوماسيين الأمريكيين ابتداء من غد الاثنين لمناقشة مختلف القضايا التي أثارها رئيسا البلدين خلال قمة جنيف يوم الأربعاء.

وأضاف أنتونوف أن استعادة الآليات التي تقود الحوار بين روسيا والولايات المتحدة ستكون الهدف الرئيسي للدبلوماسيين مشددًا على أنهم بحاجة إلى معرفة ما يجب القيام به لضمان تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن خلال القمة في جنيف.

وقال أناتولي أنتونوف السفير الروسي في واشنطن إن فرض العقوبات ليست السبيل لتحقيق الاستقرار في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وتتعارض مع اللهجة التي تنبتها واشنطن خلال القمة التي جمعت بين الرئيسين الروسي والأمريكي في جنيف.