المغرب يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي المغربي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه المنخفض القياسي وهو 5ر1% لتشجيع الاقتراض وتحفيز الاقتصاد، رغم وصول معدل التضخم في المملكة إلى أعلى مستوياته منذ الثمانينيات.

أعلن البنك قراره في بيان صدر اليوم الثلاثاء، وجاء متفقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم. في الوقت نفسه أبقى البنك على الفائدة للمرة الثامنة على التوالي خلال الاجتماع ربع السنوي للجنة السياسة النقدية.

وقال بنك المغرب المركزي إنه رغم ارتفاع معدل التضخم خلال أبريل الماضي إلى 9ر5% سنويا، فمن المتوقع أن يتراجع المعدل خلال العام المقبل مع تراجع تأثيرات ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

وعدل البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم خلال العام الحالي إلى 3ر5% سنويا ومعدل النمو 1% من إجمالي الناتج المحلي بحسب تصريحات محافظ البنك عبد اللطيف الجواهري، الذي يتوقع تراجع معدل التضخم إلى 2% خلال العام المقبل.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه الدوري المقبل في سبتمبر المقبل، حيث "سيراجع الخيارات" المتاحة بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسية إذا كان ارتفاع الأسعار نتيجة لأسعار المنتجات المحلية، بحسب الجواهري.