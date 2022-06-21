مواصلة محاكمة ألماني- إيراني في طهران بتهمة تنفيذ هجمات والتجسس

واصلت محكمة في العاصمة الإيرانية طهران محاكمة الألماني-الإيراني جمشيد شارمهد اليوم الثلاثاء.

وبحسب وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، فإن الرجل، 67 عاما، متهم بارتكاب عدة هجمات، من بينها هجوم تفجيري عام 2008 على مسجد في جنوب إيران، إلى جانب التجسس. وسيواجه المتهم عقوبة الإعدام حال إدانته. وبحسب بيانات المحكمة، فإن المتهم قدم بصفته رئيسا لمجموعة معارضة للنظام الحالي وموالية للملكية معلومات حول مواقع صواريخ إيرانية لأجهزة استخبارات أجنبية.

وألقت المخابرات الإيرانية القبض على شارمهد في دبي في صيف عام 2020 - وتتحدث بعض المصادر أيضا عن عملية اختطاف - وتم سجنه في طهران منذ ذلك الحين. وقبل ذلك عاش شارمهد في الولايات المتحدة الأمريكية لسنوات عديدة. ونفت عائلته وجماعات حقوقية غربية بشدة الاتهامات الموجهة إليه وطالبوا بالإفراج عنه.

وتعمل منظمة "توندار" التابعة لشارمهد منذ سنوات من أجل العودة إلى نظام الشاه الملكي، الذي أُطيح به بعد الثورة الإسلامية عام 1979. ولا يُعرف عدد الأشخاص الذين يدعمون هذه الحركة في إيران. كما أنه من غير الواضح ما إذا كان شارمهد قد تلقى مساعدة قنصلية من السفارة الألمانية في طهران. وتعامل إيران مزدوجي الجنسية قضائيا مثل الإيرانيين. ويُشتبه في أن شارمهد مريض بشدة ويعاني من السكري.