فون دير لاين: ليس لدي أدنى شك في أن أوكرانيا سوف تنضم للاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إنه ليس لديها "أدنى شك" في أن أوكرانيا سوف تنضم للاتحاد الأوروبي يوما ما.

وأضافت فون دير لاين في لندن خلال مؤتمر حول إعمار أوكرانيا " الأوكرانيون أبلغونا أنهم عندما يتصورون مستقبلهم يرون العلم الأوروبي يرفرف فوق مدنهم. ليس لدي أدنى شك في أن أوكرانيا سوف تكون جزءا من اتحادنا".

وقالت أيضا إن كييف سرعت من أجندتها الإصلاحية بـ"سرعة وحزم مثيرين للإعجاب".

كما قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال نفس المؤتمر إن إعادة إعمار أوكرانيا يجب أن تكون مرتبطة بشكل وثيق بعملية الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وأضافت بيربوك: "غير أننا نريد على المدى الطويل المساعدة في إرساء الأساس لاقتصاد أوكراني مزدهر ملائم للمستقبل من خلال عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".