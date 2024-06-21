قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة الناقورة في جنوب لبنان

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، أطراف بلدة "الناقورة" في جنوب لبنان.

وتعرضت أطراف بلدة "الناقورة" في جنوب لبنان بعد ظهر اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي، واستهدف القصف منزلاً مما أدى إلى اندلاع النيران بداخله.

وكانت الاحتلال قصف ظهر اليوم منطقة "هورا" الواقعة بين بلدتي " ديرميماس" و"كفركلا" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية صباحًا على بلدة "الوزاني" في جنوب لبنان. وأطلقت القوات الإسرائيلية النار من الأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة المذكورة.

وألقى الاحتلال، ظهر اليوم مواد حارقة على الأحراج في منطقة "تل اسماعيل" غرب بلدة "الضهيرة" في جنوب لبنان، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها، بحسب ما أعلنته قناة المنار" المحلية التابعة لـ"حزب الله".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.