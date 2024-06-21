وزيرة الخارجية الألمانية تتوجه إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عن زيارة ستجريها الوزيرة أنالينا بيربوك إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن بيربوك ستسافر إلى إسرائيل يوم الاثنين مباشرة بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج.



وعند وصولها إلى إسرائيل، ستلقي بيربوك التي زارت المنطقة عدة مرات منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس كلمة في مؤتمر هرتسليا للأمن.

وستجري محادثات يوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في رام الله بالضفة الغربية.

كما ستلتقي بيربوك بوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في القدس.

وفي وقت لاحق، ستتوجه بيربوك إلى لبنان لإجراء محادثات مع مسؤولين في بيروت، بما في ذلك وزير الهجرة

وقالت المتحدثة إن مناقشات بيربوك مع المسؤولين ستركز على "الحرب في غزة والوضع الإنساني الكارثي المستمر"، فضلاً عن "مسألة كيف يمكن أن يبدو المستقبل الذي يسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش معا في أمان".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة "وفي الأراضي الفلسطينية، سيكون الوضع في الضفة الغربية أيضًا محورا رئيسيا، وكذلك جهود الإصلاح التي تبذلها السلطة الفلسطينية".

وسيتم أيضا مناقشة "الوضع المتوتر والخطير بشكل خاص على الحدود بين إسرائيل ولبنان" خلال الرحلة.

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