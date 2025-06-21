 توقعات بتشكل منخفض جوي استوائي قبالة ساحل أمريكا الجنوبية خلال 7 أيام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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توقعات بتشكل منخفض جوي استوائي قبالة ساحل أمريكا الجنوبية خلال 7 أيام

ميامي (أمريكا) - أسوشيتد برس
نشر في: السبت 21 يونيو 2025 - 10:07 ص | آخر تحديث: السبت 21 يونيو 2025 - 10:07 ص

من المتوقع أن تطور منطقة ضغط جوي منخفض قبالة ساحل أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك، أوائل الأسبوع المقبل.

وقال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي، اليوم السبت، إن الأحوال البيئية قد تؤدي إلى "بعض التطور التدريجي" لفرصة تشكل منخفض استوائي بنسبة 50% خلال 7 أيام، فيما يتحرك نظام الطقس باتجاه الشمال الغربي.

وأكد المركز، أن فرصة التشكل خلال 48 ساعة شبه منعدمة.

ووصل إعصار من الفئة الثالثة يسمى "إريك" إلى الشاطئ عند ساحل المحيط الهادئ بجنوب المكسيك أمس الخميس.

وأسفر الإعصار، عن وفاة رضيع كان يبلغ عاما من العمر قبل أن يتبدد.

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