ضبط 260 قطعة سلاح و3 تشكيلات عصابية في حملات أمنية على مستوى الجمهورية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 56 قطعة سلاح ناري، ضبط 181 قضية مخدرات، و3 تشكيلات عصابية، و204 قطع سلاح أبيض، فضلًا عن ضبط أكثر من 52 ألف مخالفة مرورية .

جاء ذلك خلال الحملات الأمنية التي شنها قطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، على مدار 48 ساعة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وشملت النتائج في مجال الأمن العام، ضبط 56 قطعة سلاح نارى بحوزة 55 متهما عبارة عن 3 بنادق آلية، وبندقية رصاص و7 بنادق خرطوش، وطبنجتين ، و43 قطعة فرد محلي الصنع، و89 طلقة مختلفة الأعيرة، و335 قطعة سلاح أبيض، وضبط 3 تشكيلات عصابية ضم 7 متهمين ، ارتكبوا 8 حوادث سرقة متنوع.

وفي مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط 181 قضية مخدرات بحوزة 195 متهما عبارة عن كمية من مخدر البانجو وزنت 7 كجم، وأكثر من 9 كجم حشيش، وكمية من مخدر الهيروين وزنت نحو 3 كجم، ونحو 4 آلاف قرص مخدر.

أما في مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق والبيئة، أسفرت نتائج الحملات عن ضبط 52 ألفا و201 مخالفة مرورية متنوعة ، وألفين و98 مخالفة مرافق متنوعة، و15 سائقا تحت تأثير المخدرات، فضلا عن ضبط 15 متهما لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.