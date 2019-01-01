استطلاع: تراجع التأييد لوزيرة الدفاع الألمانية الجديدة

أظهر استطلاع رأي يوم السبت تراجع التأييد لوزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور التي تولت الوزارة يوم الأربعاء.



ونقل تقرير لتلفزيون (إن-تي.في) عن استطلاع لمؤسسة فورسا أن كرامب كارينباور، التي تنافس روبيرت هابيك من حزب الخضر وأولاف شولتس من الحزب الديمقراطي الاشتراكي على منصب المستشار الألماني المقبل، فقدت نقطتين مئويتين لتحصل على 17 في المئة مقارنة بنتيجة استطلاع نشرت قبل أيام.



وتصدر هابيك الاستطلاع بحصوله على تأييد 31 في المئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع، وتلاه شولتس بنسبة 29 في المئة.