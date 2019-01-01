مستوطنون و«حاخامات» يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

قامت الجماعات اليهودية المتطرفة -اليوم الأحد- باقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وتقدم مجموعات المستوطنين عدد من كبار رجال الدين اليهود "حاخامات"، عرف منهم: الحاخام المتطرف الياهو ويبر، والحاخام المتطرف يوئل إليتسور.

تأتي اقتحامات اليوم تزامنا مع دعوات لجماعات متطرفة منضوية في إطار ما يسمى بـ"اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم، باستباحة المسجد الأقصى بأعداد واسعة من المستوطنين.

وكانت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال اقتحمت - منتصف الليلة الماضية - ساحة ومحيط ومصلى باب الرحمة في الجزء الشرقي من المسجد الأقصى، بأحذيتهم ودنسوا المصلى، في حين لم يتم التعرف على حقيقة ما جرى في هذه المنطقة بالأقصى من الأوقاف الاسلامية باعتبارها الجهة الرسمية المخولة في الحديث عن كل ما يتعلق بالمسجد المبارك.

وكانت شرطة الاحتلال قد اقتحمت - أمس - مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، واستولت على بعض الأثاث من داخله.

يذكر أن الاحتلال كان قد اقتحم - قبل فترة - مصلى باب الرحمة، واستولى على قواطع خشبية وخزائن لأحذية المصلين.

يشار إلى أن المقدسيين كانوا قد أعادوا فتح مصلى باب الرحمة - في فبراير الماضي - بعد 16 عاما على إغلاقه من قبل شرطة الاحتلال.

ويطمع الاحتلال الإسرائيلي في المبنى "مصلى باب الرحمة" منذ احتلاله المدينة المقدسة عام 1967 وتوجت هذه الأطماع بإصدار أمر عسكري عام 2003 بإغلاق المبنى بعد حظر جمعية "لجنة التراث الإسلامي" التي كان لها مكتب بالمصلى، إلا أن دائرة الأوقاف الإسلامية واظبت على استخدام قاعته شهرا كل عام لامتحانات الثانوية لطلبة المدارس الشرعية، لذلك يبدو المصلى غير مألوف لدى كثير من المقدسيين المحرومين من دخوله، ورغم ذلك هبوا للدفاع عنه وفتحه بعد تعدي الشرطة الإسرائيلية عليه قبل قرابة شهر ونصف الشهر بتركيب السلاسل الحديدية.

وللمسجد الأقصى المبارك 15 بابا، منها عشرة أبواب مفتوحة وخمسة مغلقة. أما المفتوحة فهي: باب الأسباط وباب حطة وباب العتم، وتقع هذه الأبواب الثلاثة على السور الشمالي للمسجد الأقصى. وباب المغاربة وباب الغوانمة وباب الناظر وباب الحديد وباب المطهرة وباب القطانين وباب السلسلة، وهذه الأبواب السبعة تقع على السور الغربي للمسجد، وكلها مفتوحة وتستعمل من قبل المصلين المسلمين باستثناء باب المغاربة الذي صادرت قوات الاحتلال مفاتيحه عام 1967 ومنعت المسلمين من الدخول منه إلى الأقصى.

وأما الأبواب المغلقة فهي: الباب الثلاثي والباب المزدوج والباب المفرد وباب الرحمة وباب الجنائز، وتقع هذه البوابات في السور الجنوبي والسور الشرقي للأقصى.