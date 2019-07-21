 اختطاف 4 مواطنين أتراك في نيجيريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اختطاف 4 مواطنين أتراك في نيجيريا

د ب أ
نشر فى : الأحد 21 يوليه 2019 - 10:04 ص | آخر تحديث : الأحد 21 يوليه 2019 - 10:04 ص

 

ذكر تقرير إخباري -اليوم الأحد- أن مجهولين في ولاية إلورين النيجيرية اختطفوا أربعة مواطنين من تركيا.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، تمت عملية الاختطاف نحو الساعة العاشرة مساء أمس الأول الجمعة بالتوقيت المحلي لنيجيريا.

وأضافت الوكالة أن الهدف من عملية الاختطاف هو الحصول على فدية.

وتبذل السلطات النيجيرية جهودا لإنقاذ الأتراك المختطفين.

وتعرضت سفينة ترفع العلم التركي لهجوم قبالة سواحل نيجيريا الأسبوع الماضي، وجرى اختطاف 10 بحارة أتراك.

وكان على متن سفينة الشحن باكسوي-1 التي تعرضت للهجوم يوم الثلاثاء الماضي 18 تركيا،. ووصفت بعض وسائل الإعلام التركية منفذي الهجوم بالقراصنة.

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