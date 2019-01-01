استطلاع: اتحاد ميركل المسيحي يتصدر تأييد المواطنين في ألمانيا

كشف استطلاع ألماني حديث أن الاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لا يزال يمثل أكبر قوة حزبية في ألمانيا.

وجاء في استطلاع "زونتاجس ترند" (اتجاه الأحد) الذي يجريه معهد "إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية ونشرته في عددها الصادر اليوم الأحد أن تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي المكون من حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا زاد بنسبة نقطة مئوية ووصل إلى 27% حاليا.

وفي المقابل، أظهر الاستطلاع تراجع حزب الخضر بنسبة نقطتين مئويتين وبلغ 22% فقط، وبذلك تخطاه الاتحاد المسيحي بمسافة كبيرة، وتلاه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم، بنسبة 14%، الذي تراجع عن الاستطلاع الأخير بنسبة نقطة مئوية.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشكل مع الاتحاد المسيحي الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وظل حزب "البديل من أجل ألمانيا" (إيه إف دي) اليميني المعارض عند نسبة 13%، فيما زاد تأييد المواطنين للحزب الديمقراطي الحر بنسبة نقطة مئوية وبلغ 9%، ليتساوى بذلك مع حزب اليسار المعارض الذي لم تتغير نسبة تأييده في هذا الاستطلاع.

وأجرى معهد "إمنيد" هذا الاستطلاع في الفترة بين 11 و17 يوليو الجاري، وشمل 1908 أشخاص.

يذكر أن تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي زاد بنسبة نقطة مئوية في استطلاع "ترند بارومتر" الذي يجريه معهد "فورزا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شبكة "أر تي إل" الإعلامية، وبلغ تأييد المواطنين له 27%، وتلاه مباشرة حزب الخضر بنسبة 24%، ونشرت نتائج الاستطلاع أمس السبت.