لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء؛ متأثرًا بإصابته بنزيف في المخ إثر تعرضه للضرب بآلة حادة في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على أولوية الري بقرية تابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر، بالشرقية.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى "الزقازيق" الجامعي، بوصول "أحمد.ح.م" 22 سنة، مُقيم بعزبة "أمين عمر" التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر، مصابًا بنزيف داخلي بالمخ، إثر تعرضه للضرب بآلة حادة على رأسه، وتوفي متأثرًا بإصابته.

وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتي "مكاوي" و"عبدالعال" أثناء تواجد المجني عليه بعزبة "الخطيبة" التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر، بسبب خلافات على أولوية ري أرض زراعية، ما أسفر المشاجرة عن مقتل الشاب، أحد أفراد العائلة الأولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.