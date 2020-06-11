تسجيل 237 حالة إصابة جديدة بكورونا في العاصمة اليابانية

سجلت اليابان 237 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، وذلك وفقا لما أعلنه مسئولون حكوميون في العاصمة اليابانية (طوكيو).

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن الحصيلة اليومية في العاصمة طوكيو ارتفعت لأكثر من 200 شخص لأول مرة منذ ثلاثة أيام، فيما أضافت القناة اليابانية أنه بعد تسجيل هذه الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في العاصمة طوكيو إلى 9816 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.