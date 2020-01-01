البرلمان الشيشاني يطالب الكونجرس بالنظر في شرعية وضع قاديروف وأسرته على القائمة السوداء

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طلب البرلمان الشيشاني من الكونجرس الأميركي النظر في شرعية بيان وزارة الخارجية بشأن إدراج رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف وأفراد أسرته على قائمة العقوبات الأمريكية.

وخاطب البرلمان الشيشاني الكونجرس الأمريكي في بيان بالقول: "إن السلطة التشريعية في بلدكم ووفقا لدستور الولايات المتحدة تقف على حراسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويتشرف برلمان جمهورية الشيشان بمناشدتكم بمطلب النظر الفوري في مشروعية بيان وزارة الخارجية الأميركية ممثلة بشخص وزير الخارجية السيد مايك بومبيو في وضع الرئيس الشيشاني وعائلته على قائمة العقوبات.

وأضاف البيان: "لدينا كل الحق في أن نطلب بشكل عاجل إيضاحات وإجابات واضحة على أسئلتنا، لأن هذه مسألة شرف لكل شيشاني الآن".

وتابع:" نحن لا نهدد أحدا، ولكننا نحتفظ بالحق غير القابل للتصرف لتذكير كل من ينوي الإساءة إلى الشعب الشيشاني وقائده، بأن الأسرة مقدسة لكل منا، وبالتالي لا تنتهك حرمتها".

وأعرب نواب البرلمان الشيشاني عن أملهم في أن يكون الكونجرس الأمريكي لا يزال يحتفظ داخل جدرانه بالمفاهيم الأولية عن الرجولة وقول الحقيقة والاعتراف بالأخطاء.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أمس الإثنين إدراج رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف ضمن "القائمة السوداء" لانتهاكه حقوق الإنسان.

وأشار بومبيو إلى أن الإدراج في القائمة ينطبق على زوجة قاديروف، مدينة قاديروفا وابنتيه عائشة وخديجة، ويعني هذا الإجراء حظر دخول الولايات المتحدة.

يُذكر أن قاديروف أُدرج في وقت سابق على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.