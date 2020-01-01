فريق اللقاحات في بريطانيا: نرجح احتمال عدم توافر لقاح كورونا على نطاق واسع عالميا قبل حلول 2021

رجّحت رئيسة فريق عمل اللقاحات في بريطانيا احتمال عدم توافر اللقاح الخاص بفيروس (كوفيد-19) على نطاق واسع عالمياً قبل حلول العام المقبل 2021.

وقالت كيت بينجهام رئيس فريق عمل اللقاحات في بريطانيا -في تصريحات لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء- إنه لا يزال من غير المؤكد احتمال تطوير لقاح لـ(كورونا) قبل حلول عيد الميلاد المقبل.

تأتي تصريحاتُ بينجهام بعد يوم واحد من إعلان جامعة أكسفورد البريطانية عن أن النتائج الأولية لمرحلتيها الأولى والثانية من التجارب تشير إلى أن لقاح كورونا المُطوّر حديثاً آمن.