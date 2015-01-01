آمبر هيرد تعترف للمحكمة بأنها لكمت زوجها السابق جوني ديب دفاعا عن شقيقتها

قالت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد للمحكمة العليا في لندن، اليوم الثلاثاء، إنها لكمت زوجها السابق الممثل جوني ديب لأنها خشيت أنه سيدفع أختها عن الدرج مثلما فعل، كما تزعم، مع صديقته السابقة عارضة الأزياء كيت موس.

وأكدت "هيرد" إن "ديب"، اعتدى عليها جسديا بالضرب في 14 مناسبة على الأقل وهدد مرارا بقتلها وقام بصفعها ولكمها ورشقها بزجاجات وركلها عندما كان يتحول لما وصفته "بالوحش" العنيف الغيور المغرور بسبب الإفراط في الشراب أو تعاطي المخدرات.

ومن ناحيته، نفى جوني ديب ضربها، مؤكدا على أن ادعاءاتها مزيفة وأنه هو الذي كان ضحية لاعتداءات منها.

وفي ثاني يوم من الإدلاء بشهادتها، تم توجيه سؤال لهيرد بشأن واقعة ضربت فيها "ديب" أثناء مشاجرة في مارس 2015 في منزلهما في لوس أنجلوس، وردت بالقول إن تلك كانت هي المرة الأولى التي تقف فيها في وجهه وإنها اعتقدت أنه على وشك دفع اختها ويتني عن الدرج.

وأضافت للمحكمة وفي اللحظة التي حدث فيها ذلك تذكرت معلومات سمعتها عن دفعه صديقة حميمة سابقة، أعتقد أنها كانت كيت موس، عن الدرج، مشيرة إلى أن المعلومة برزت في ذهنها فجأة وتصرفت للدفاع عن اختها.

وقالت إلينور لوز محامية "ديب"، إن تلك هي المرة الأولى التي تذكر فيها "هيرد" أي ذكرى عن مزاعم متعلقة بالدفع عن الدرج ولم تظهر في أي من إفاداتها السابقة.

وقالت لوز إن هيرد كانت على علاقة في منتصف 2015 برئيس شركة تسلا إيلون ماسك لكن الممثلة نفت ذلك وأكدت أنها لم تكن على علاقة لا بماسك ولا بغيره أثناء زواجها بديب.