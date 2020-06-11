استشاري طب الأطفال يطالب بالالتزام بالتطعيمات في ظل انتشار كورونا

عبدالعال: انتشار مرض ليس له تطعيم وقائي يعد كارثة تهدد العالم بأسره

عبدالعال: بكتيريا المكورات الرئوية تسبب 30 % من حالات الإلتهاب السحائي البكتيري بين الأطفال

عبدالعال: نحتاج إلى المزيد من المجھود والوعي بالتطعیمات غير الإلزامية

قال الدكتور شريف عبدالعال، استشاري طب الأطفال بجامعة القاهرة والمدير التنفيذي للجمعية المصرية لطب الأطفال، إن الجمعية أطلقت حملة "أطفالنا مستقبلنا" لنشر الوعي بأهمية حماية الأطفال من خطر الإصابة ببكتيريا المكورات الرئوية، والمسببة لكثير من الأمراض الخطيرة حفاظا على صحتهم وحماية لمستقبلهم عن طريق التطعيم تحت شعار "أطفالنا مستقبلنا ..إحميهم النهارده يكونوا سندك بكره".

وأضاف عبدالعال -في تصريحات اليوم – أن الأحداث الراهنة من انتشار جائحة كورونا تؤكد أن انتشار مرض ليس له تطعيم وقائي يعد كارثة تهدد العالم بأسره، و على الرغم من أن هناك أمراضا أخرى يسهل التطعيم ضدها، إلا إن ثقافة الاهتمام بالتطعيم لازالت تحتاج إلى المزيد من التوعية.

وأشار مدير جمعية طب الأطفال إلى أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن التطعيم هو الوسيلة الطبية الأقل كلفة، وأكثر اقتصادية، وتوفير التطعيمات المختلفة ينقذ نحو ثلاثة ملايين حياة سنويا.

ولفت إلى أن مصر حققت نجاحات مبھرة في الفترة الأخیرة سواء في القضاء على الأمراض أو في زیادة نسبة الحفاظ على التطعیم المجدول أو الإجباري، ولكن الحملة ھدفھا نشر الوعي بالتطعیمات الغیر مدرجة على جدول التطعیمات الإلزامیة، حيث مازال الإقبال على هذه التطعيمات يحتاج إلى وعي أكبر من الوضع الراهن.

وذكر عبدالعال أن بكتریا المكورات الرئویة من الممكن أن تتسبب في وفاة حوالي نص ملیون طفل سنویا معظمھم في الدول النامیة، موضحا أنها أيضا مسبب رئیسي لحالات الإلتھاب الرئوي، والالتهاب السحائي البكتیري، والتهابات الأذن الوسطى البكتیریة.

وأكد عبدالعال أن بكتيريا المكورات الرئوية هي المتسبب في 30 % من حالات الإصابة بالإلتهاب السحائي البكتيري بين الأطفال أقل من 6 سنوات في مصر، مشيرا إلى أن الالتهاب الرئوي في مصر مسئول عن 17.4 % من وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات.

ولفت عبدالعال النظر إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لابد من الإلتزام بمواعید التطعیمات، حتى في ظل جائحة كورونا المستجد، ولكن نظرا لاختلاف الحالات فلابد من بمراجعة الطبیب المختص قبل التطعیم.

وتابع: التطعيم هو وسيلة التدخل الطبي الأكثر اقتصادية (طبقا لإعلان منظمة الصحة العالمية، ومنها أهمية تطعيم المكورات الرئوية المسمى بتطعيم النيموكوكال لحماية الأطفال من العديد من الأمراض الخطيرة التى تهدد حياتهم).

وأشار استشاري طب الأطفال بجامعة القاهرة إلى أنه إذا قارنا ثمن التطعیم بتكلفة العلاج و الرعایة الطبیة اللازمة في حالة الإصابة، سواء تكلفة المستشفیات مثل حالات الالتهاب الرئوي أو السحائي، حتى كلفة العلاج المتكرر بالمضادات الحیویة سنجد فرق شاسع، يجعل التطعيمات لها الأولوية حيث إن الوقاية خير من العلاج.