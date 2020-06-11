تعرف على أسعار العملات بالبنوك اليوم

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استقرت أسعار صرف العملات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ففي البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه نحو 15.92 جنيه للشراء وللبيع 16.02، واليورو 18.18 جنيه للشراء و18.30 جنيه للبيع، والإسترليني 20.09 جنيه للشراء و20.21 للبيع، والريال السعودي 4.24 جنيه للشراء و4.27 للبيع، والدينار الكويتي 51.74 جنيه للشراء و52.17 للبيع.

كما استقرت أسعار العملة في البنك الأهلي، فقد سجل سعر الدولار فى البنك الأهلي 15.92 جنيه للشراء، 16.02 جنيه للبيع.

كما استقر سعر شراء اليورو أمام الجنيه ليصل إلى 18.18 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع، كما سجل سعر صرف الإسترليني أمام الجنيه نحو 20.14 جنيه للشراء، 20.35 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الريال السعودى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، فيما انخفض الدينار الكويتى أمام الجنيه إلى 49.37 جنيه للشراء، وعند 52.16 للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو أمام الجنيه ببنك مصر ليصل إلى 18.18 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع، وسجل الاسترلينى أمام الجنيه ليصل إلى20.14 جنيه للشراء، و20.33 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الريال السعودى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتى إلى 49.37 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.