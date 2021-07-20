 كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا على الإطلاق - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يوليه 2021 7:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم مش أنا؟

النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا على الإطلاق


نشر في: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 6:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 6:46 ص

د ب أ

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عن تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية على الإطلاق بفيروس كورونا وسط استمرار تفشي الوباء في البلاد.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل1784 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع إجمالي الإصابات إلى 182265 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وأضافت البلاد حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 2060 حالة.

وارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات بمقدار 506 إصابات بالمقارنة مع 1278 إصابة حصيلة اليوم السابق، مسجلة رقما قياسيا هو الأعلى على الإطلاق منذ تفشي كورونا في البلاد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك