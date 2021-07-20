قال الفنان إياد نصار، إن فيلم «موسى» يجسد الصراع بين المدرستين القديم والجديد، مشيرً إلى أن شخصية «فارس» التي يقدمها بالفيلم تنازلت عن الحلم بسبب الخوف من التغيير.



وأضاف خلال لقائه لبرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «CBC»، مساء الأربعاء، أن «فارس» متمسك بالقديم ويفرضه على من حوله، قائلًا إنه يرى بأن المجتمعات غير جاهزة للتكنولوجيا.



وذكر أن «فارس» يكره «يحيى» الذي يقدم شخصيته الفنان كريم محمود عبدالعزيز منذ اللحظة الأولى؛ لأن «يحيى» يمتلك ما تنازل عنه «فارس» وعدم مقدرته على بلوغ المكانة التي وصل إليها.



فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي، وأحمد حاتم.