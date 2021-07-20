دراسة أمريكية تكشف أضرار كارثية للملء السريع لسد النهضة

كشفت دراسة أمريكية، عن "أضرار كارثية" يمكن أن تحدث جراء الملء السريع لسد النهضة، قد تصل إلى تقليل إمدادات المياه لمصر بمقدار يفوق الثلث، بالإضافة إلى تأثيره الخطير اقتصاديا واجتماعيا.



بحث من جامعة جنوب كاليفورنيا، شارك فيه عالم الفضاء المصري عصام حجي، ونُشر في مجلة "Environmental Research Letters"، أظهر أن الملء السريع لسد النهضة عند منابع نهر النيل، قد يقلل إمدادات المياه إلى مصر بمقدار أكثر من الثلث.



وقال حجي، على حسابه في تويتر: "بحثنا عن آثار سد النهضة على مصر في حالة عدم معالجة العجز المائي:



1- تراجع الرقعة الزراعية بنسبة تصل إلى 72%



2- وصول معدل البطالة إلى نسبة تصل لـ 25%



3- انخفاض الناتج القومي للفرد بنسبة تصل إلى 8%.



وتابع :"على الرغم من المخاطر التي ذكرتها، قدمت الدراسة عددا من الحلول المقترحة لسد العجز في الموارد المائية من خلال ضخ المزيد من المياه الجوفية وزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل وتحسين أنظمة الري ووسائل أخرى".



وتعليقا على هذه الدراسة، قال خبير الموارد المائية ومستشار وزير الري الأسبق، ضياء القوصي، إن "هذه الدراسة تقتصر على سيناريو واحد فقط، وهو ملء الخزان خلال ثلاث سنوات، ولذلك فإن هذه الدراسة تعتبر "افتراضية وغير واقعية"، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.



وتعثرت المفاوضات المستمرة منذ عقد حول سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات التى عقدت فى أبريل الماضى فى الكونغو الديمقراطية التى تترأس الاتحاد الإفريقى فى دورته الحالية.



وتتمسك مصر والسودان بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاثة وتجنب أى إجراءات أحادية، وهو ما ترفضه إثيوبيا.