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ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 14.5% خلال أول 20 يوما من يوليو

د ب أ
نشر في: الخميس 21 يوليه 2022 - 5:15 ص | آخر تحديث: الخميس 21 يوليه 2022 - 5:15 ص

كشفت بيانات دائرة الجمارك في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 5ر14% في أول 20 يوما من الشهر الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولكن البلاد عانت من عجز تجاري بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية ، وذلك حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ونقلت يونهاب عن بيانات دائرة الجمارك أن شحنات الصادرات بلغت قيمتها 25ر37 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 يوليو الجاري ، مقارنة بـ 52ر32 مليار دولار في العام السابق.

وقالت الدائرة في بيانها إن الواردات قفزت بنسبة 4ر25 % على أساس سنوي إلى 35ر45 مليار دولار خلال الفترة المذكورة ، مما أدى إلى عجز تجاري بنسبة 12ر8 مليار دولار.

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