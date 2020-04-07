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من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة لأول مرة منذ 11 عاما اليوم الخميس، حيث يحاول صانعو السياسات في أنحاء أوروبا مواجهة التضخم المتصاعد.

قد وصلت أسعار المستهلكين لأرقام مرتفعة في الكتلة الأوروبية، حيث تعاني الاقتصاديات من تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وهى في شهرها الخامس تقريبا.

ويأتي رفع البنك المركزي الأوروبي للفائدة متأخرا كثيرا عن بنوك مركزية أخرى منها بنك الاحتياط الاتحادي.

وتم الاشارة إلى إمكانية رفع معدل الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية، ولكن من المحتمل أيضا رفع الفائدة بنسبة أكبر بواقع نصف نقطة مئوية.

ومن المقرر أن تعقد رئيسة البنك المركزي كريستين لاجارد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن هذه الخطوة الساعة الثانية وخمسة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي (1245 بتوقيت جرينتش).