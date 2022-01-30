جوتيريش يتوجه إلى تركيا اليوم في محاولة لحل أزمة صادرات الحبوب الأوكرانية

يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش إلى إسطنبول، اليوم الخميس، في محاولة لحل الأزمة المتعلقة بصادرات الحبوب الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في نيويورك أنه لم يتم بعد بشكل كامل التفاوض بشأن اتفاق مع روسيا وأوكرانيا لتصدير ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية.

وأضاف حق "ما نحاول عمله هو التوصل إلى اتفاق سوف يسمح بوصول الغذاء والسماد من روسيا وأوكرانيا إلى الأسواق العالمية".

ولم يتضح من هم الأشخاص الذين سوف يمثلون الدول المشاركة في الاجتماع.

وهناك ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية حبيسة في البلاد بسبب الحرب التي تشنها روسيا ما قد يؤدي إلى نقص شديد بصفة خاصة في دول تعتمد بشكل كبير على إمدادات هذه الحبوب، بما في ذلك آسيا وأفريقيا

وتنفي روسيا أنها تمنع الحبوب من مغادرة الموانئ الأوكرانية.

كان ممثلون من الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا وتركيا قد اجتمعوا في اسطنبول في الماضي لإجراء مفاوضات بشأن صادرات الحبوب، وظهرت بعض المؤشرات الإيجابية الأسبوع الماضي.