قدري الحجار رئيسا للجنة تحكيم الصحافة والإعلام بمهرجان الغدير بالعراق

اختارت إدارة مهرجان الغدير الدولى للإعلام الكاتب الصحفى قدرى الحجار رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الصحافة والاعلام، والذي انطلقت أعمال دورته الثالثة أمس الأربعاء بالعاصمة العراقية بغداد.

يتنافس على جائزة مسابقة الصحافة والاعلام في المهرجان 150 جريدة ومجلة من 15 دولة.

ويقول الحجار إن المسابقة تتسم بالمنافسة القوية بين جميع الاصدارات الصحفية على الساحة العربية، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم بمناقشة وتقيم التنوع فى الرؤى والأفكار التي تقدمها المؤسسات المشاركة، فضلا عن الاهتمام بالشق الفني المتمثل في التصميمات والإخراج الصحفى.

يذكر أن مهرجان الغدير يكرم هذا العام عددا من الفنانين والاعلامين المصريين، ومنهم الفنان طارق دسوقي والفنانة عايدة رياض.