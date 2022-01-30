مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بأسوان

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق جرف حسين بمحافظة أسوان، مساء اليوم الخميس؛ أسفر مصرع شخص وإصابة 14 شخصا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والجثة إلى المشرحة.

وتلقت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ميكروباص بطريق جرف حسين تحديدًا عند الكيلو 43؛ ما أسفر عن إصابة 14 شخص ومصرع شخص أخر، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى، والجثة إلى مشرحة أسوان العمومية.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع أثاره من الطريق؛ لتيسير الحركة المرورية أمام المارة.