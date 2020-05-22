علقت رنا، ابنة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، على تصريح المطربة شيرين عبد الوهاب ضد والدها عندما قالت عن طليقها حسام حبيب إنها قبل الزواج منه كانت مثل البدر وبعد الزواج أصبحت مثل حسن أبو السعود.

وقالت رنا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء: "أكيد مش شيرين لا تقصد الإساءة لإن تاريخها مع والدي كبير.. بينهم حب كبير وعشرة وهو كان بمثابة والدها".

وأضافت: "لما سمعت طريقة كلامها بكيت وصعب عليا بابا جدا لإنها قالتها بطريقة مش لطيفة.. أنا مسامحها من جوايا لإنها أكيد متقصدش.. ونلتمس لها العذر لإنها كنت تحت ضغط وواجهت ظروف ومشاكل كتير بسبب طلاقها".

وتابعت: "لما اعتذرت سامحتها علشان الموضوع ميزيدش عليها ويتوقف الهجوم عليها، لكن مفيش حد يقبل إهانة زي كده.. شيرين إنسانة عفوية وبيطلع منها كلام كتير غير محسوب".

وأكملت: "الكلمة جارحة لإن الطريقة كانت مش لطيفة .. كإن رمز الوحاشة هو حسن أبو السعود.. هو صحيح كان جسمه زايد لكن الطريقة اللي اتقالت بيها مش لطيفة".